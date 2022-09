Italiano dopo i fischi del Franchi: “Il nostro problema è far gol”. E chi lo deve risolvere se non lui? (Di venerdì 9 settembre 2022) - Sembra che nedlla Fiorentina, la nuova parola d'ordine sia questa: lamentarsi. Dàl'esempio Rocco Commisso nelle sue conferenze stampa sempre uguali, rancorose e senza notizie. Lo imita Italiano, che dopo i fischi della partita col Riga dichiara: " il problema della Fiorentina è il gol". Bene ha scoperto l'arcano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 settembre 2022) - Sembra che nedlla Fiorentina, la nuova parola d'ordine sia questa: lamentarsi. Dàl'esempio Rocco Commisso nelle sue conferenze stampa sempre uguali, rancorose e senza notizie. Lo imita, chedella partita col Riga dichiara: " ildella Fiorentina è il gol". Bene ha scoperto l'arcano L'articolo proviene da Firenze Post.

