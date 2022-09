Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco (0-2 a San Siro) in Champions League, l'Inter riporta l'attenzione al campionato per... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco (0-2 a San Siro) in Champions League, l'riporta l'attenzione al campionato per...

marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - tvdellosport : NUMERO DI ANSAH?? Il giocatore del Torino beffa con un tunnel #Fontanarosa , difensore dell’#Inter che Simone… - fcin1908it : Paro: “Difficile Juric recuperi per San Siro. Inter? Vive un periodo un po’ così” - mattiamaestri46 : Napoli-Spezia 3-0 Inter-Torino 1-1 Sampdoria-Milan 0-2 Atalanta-Cremonese 3-0 Bologna-Fiorentina 1-1 Lecce-Monza 2-… - iscorers : Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming | Serie A -