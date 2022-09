Infantino scrive ad Haller | “Spero di rivederti presto in campo e in salute”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 settembre 2022) “A nome mio e della comunità calcistica internazionale, vorrei porgerle i miei più sinceri auguri per una piena e rapida guarigione edi rivederla in pienamolto“. Questo il messaggio di Giannia Sebastian, attaccante ivoriano del Borussia Dortmund (che lo ha prelevato dall’Ajax pochi mesi fa) a cui è stato diagnosticato un cancro ai testicoli proprio quest’estate. L’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte ha ricevuto enorme sostegno da tutta la comunità calcistica e non, e in un’intervista rilasciata proprio alla Fifa ha voluto ringraziare tutti quelli che gli hanno rivolto un pensiero in questo momento: “Sto molto bene. Il trattamento sta andando bene e fortunatamente sono in grado di allenarmi ogni giorno. Non mi sarei mai aspettato di ricevere una risposta ...