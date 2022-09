Gas: in apertura prezzo in calo a 219 euro (Di venerdì 9 settembre 2022) Avvio in calo per il prezzo del gas, nonostante il rinvio della decisione del price cap da parte dell'Ue. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 219 euro al megawattora con una flessione dello 0,7%. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Avvio inper ildel gas, nonostante il rinvio della decisione del price cap da parte dell'Ue. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 219al megawattora con una flessione dello 0,7%. . ...

FBrasi : RT @ominodellaluce: Ok, oggi a Bruxelles la questione del tetto al prezzo del gas all'ingrosso non verrà presa in considerazione. Questo an… - fisco24_info : Gas: in apertura prezzo in calo a 219 euro: Ad Amsterdam quotazioni in flessione dello 0,7% - AigetEnergia : RT @ominodellaluce: Ok, oggi a Bruxelles la questione del tetto al prezzo del gas all'ingrosso non verrà presa in considerazione. Questo an… - ominodellaluce : Ok, oggi a Bruxelles la questione del tetto al prezzo del gas all'ingrosso non verrà presa in considerazione. Quest… - ABIMAGE : Gas, Ttf apre in calo Il prezzo del gas al Ttf per ottobre questa mattina in apertura di contrattazioni su Ice era… -