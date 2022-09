Francesco Totti distrugge Ilary definitivamente: beccato con Noemi così (Di venerdì 9 settembre 2022) La separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta ormai arrivando. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che si sia raggiunto l’accordo per il divorzio. Intanto però il Pupone ‘asfalta’ totalmente Ilary. La fine di una storia che ci ha accompagnato nel corso di tutta l’estate. Una notizia inaspettata ha sicuramente sconvolto molti. Francesco Totti e Ilary Blasi da sempre sono stati visti come una coppia sacra, una delle più longeve all’interno del mondo dello spettacolo. Si sono da sempre mostrati una coppia molto affiatata, ragion per cui non ci saremmo mai potuti aspettare la fine di questo matrimonio. Un amore andato in mille pezzi Eppure non viviamo nelle favole, non sempre esiste un happy ending. Anche per ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 9 settembre 2022) La separazione ufficiale traBlasi sta ormai arrivando. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che si sia raggiunto l’accordo per il divorzio. Intanto però il Pupone ‘asfalta’ totalmente. La fine di una storia che ci ha accompagnato nel corso di tutta l’estate. Una notizia inaspettata ha sicuramente sconvolto molti.Blasi da sempre sono stati visti come una coppia sacra, una delle più longeve all’interno del mondo dello spettacolo. Si sono da sempre mostrati una coppia molto affiatata, ragion per cui non ci saremmo mai potuti aspettare la fine di questo matrimonio. Un amore andato in mille pezzi Eppure non viviamo nelle favole, non sempre esiste un happy ending. Anche per ...

