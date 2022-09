Entry list Wta Portorose 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Entry list del torneo Wta 250 di Portorose 2022, in programma dal 12 al 18 settembre sul cemento sloveno. La brasiliana Beatriz Haddad Maia guida il seeding, seguita da due campionesse slam come Barbora Krejcikova ed Elena Rybakina. Presente anche un po’ d’Italia nel main draw, con due giocatrici: si tratta di Martina Trevisan e Jasmine Paolini, quest’ultima campionessa in carica. Di seguito l’Entry list completa del torneo Wta 250 di Portorose 2022. Entry list WTA 250 Portorose 2022 1 Beatriz Haddad Maia 16 2 Barbora Krejcikova 19 3 Elena Rybakina 254 Martina Trevisan 26 5 Ekaterina Alexandrova 27 6 Alizé Cornet 377 Alison Van Uytvanck 428 Liudmila Samsonova 45Marie Bouzkova ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) L’del torneo Wta 250 di, in programma dal 12 al 18 settembre sul cemento sloveno. La brasiliana Beatriz Haddad Maia guida il seeding, seguita da due campionesse slam come Barbora Krejcikova ed Elena Rybakina. Presente anche un po’ d’Italia nel main draw, con due giocatrici: si tratta di Martina Trevisan e Jasmine Paolini, quest’ultima campionessa in carica. Di seguito l’completa del torneo Wta 250 diWTA 2501 Beatriz Haddad Maia 16 2 Barbora Krejcikova 19 3 Elena Rybakina 254 Martina Trevisan 26 5 Ekaterina Alexandrova 27 6 Alizé Cornet 377 Alison Van Uytvanck 428 Liudmila Samsonova 45Marie Bouzkova ...

