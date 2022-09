Davide Oldani a Foggia Ospite di BLab il 3 ottobre

(Di venerdì 9 settembre 2022) Di seguito il comunicato: «La Puglia sembra davvero avere una marcia in più, ha imparato a produrre ricchezza dal proprio territorio ed esporta prodotti di grande qualità in tutto il mondo. Felice di far visita a Bonassisa Lab, mi aspetto competenza e rigore visto il delicato compito di questa azienda». Secondo incontro della rassegna Meglio un giorno da chef, dopo Cristina Bowerman tocca a uno degli chef italiani più popolari al mondo: l’ideatore della Cucina Pop, il cui ristorante D’O è stato insignito della seconda stella Michelin e la stella Verde Michelin per la sostenibilità. Dopo Cristina Bowerman (intervenuta lo scorso 22 gennaio), Bonassisa Lab rilancia la rassegna di incontri e confronti sulla sicurezza alimentare Meglio un giorno da chef e ospita nei propri laboratori: uno degli chef italiani più popolari e stimati al ...

...la cena di gala sarà un celebre Chef stellato il cui nome verrà rivelato durante la conferenza stampa del 3 ottobre - continuando così una tradizione partita con i Fratelli Cerea enel ...Lo chef ideatore della 'cucina pop'salirà in cattedra lunedì 3 ottobre a Foggia per parlare di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare a produttori e operatori del settore agroalimentare, in occasione di uno deli ... Lo chef Davide Oldani ospite di BLab, lunedì 3 ottobre nei laboratori dell’azienda di sicurezza alimentare di Foggia Uno degli chef italiani più famosi al mondo incontra (lunedì 3 ottobre) produttori agroalimentari e operatori del settore, tra i temi anche le ripercussioni della crisi energetica sulle nostre tavole.Lo chef ideatore della 'cucina pop' Davide Oldani salirà in cattedra lunedì 3 ottobre a Foggia per parlare di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare a produttori e operatori del settore agroa ...