Classifica Vuelta a Espana 2022, diciannovesima tappa: Evenepol comanda con 2? su Mas prima delle ultime montagne (Di venerdì 9 settembre 2022) La diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna non ha cambiato la situazione nelle posizioni di vertice della Classifica generale. La doppia scalata al Puerto del Pelago (8,9 km al 5,9% di pendenza media) era troppo semplice e infatti la frazione con arrivo a Talavera de la Reina si è decisa in volata. Remco Evenepoel conserva brillantemente la maglia roja di leader della graduatoria con un vantaggio di 2’07” sullo spagnolo Enric Mas. Il giovane fuoriclasse belga è ora a un passo dall’apoteosi finale, ma dovrà difendersi nella giornata di domani in montagna. Il capitano della Quick-Step dovrà respingere l’ultimo dsperato assalto dell’alfiere della Movistar Lo spagnolo Juan Ayuso occupa la terza posizione a 5’14” e dovrà difendere il podio dal colombiano Miguel Angel Lopez (quarto a 5’56”), mentre l’altro spagnolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladelladi Spagna non ha cambiato la situazione nelle posizioni di vertice dellagenerale. La doppia scalata al Puerto del Pelago (8,9 km al 5,9% di pendenza media) era troppo semplice e infatti la frazione con arrivo a Talavera de la Reina si è decisa in volata. Remco Evenepoel conserva brillantemente la maglia roja di leader della graduatoria con un vantaggio di 2’07” sullo spagnolo Enric Mas. Il giovane fuoriclasse belga è ora a un passo dall’apoteosi finale, ma dovrà difendersi nella giornata di domani in montagna. Il capitano della Quick-Step dovrà respingere l’ultimo dsperato assalto dell’alfiere della Movistar Lo spagnolo Juan Ayuso occupa la terza posizione a 5’14” e dovrà difendere il podio dal colombiano Miguel Angel Lopez (quarto a 5’56”), mentre l’altro spagnolo ...

rides_bike : Annemiek van Vleuten stravince la tappa regina della Challenge Vuelta dopo dopo una fuga in solitaria di 30 km. El… - SpazioCiclismo : Juan Ayuso soddisfatto di non aver perso terreno dai corridori alle sue spalle in classifica nella 18esima tappa de… - zazoomblog : Ciclismo: Vuelta Evenepoel vince la 18-a tappa e rafforza la leadership in classifica - #Ciclismo: #Vuelta… - DALEX911 : Vuelta 2022, tappa 18: Evenepoel vince ancora. Classifica generale e ordine d'arrivo -