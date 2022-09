Ci vuole un Giurì per la correttezza dell’informazione

angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: Paula, la nostra meravigliosa volontaria tedesca che coccola i nostri bimbi speciali. Quanto poco ci vuole a donare un p… - A_Mandice : @ilgiornale La famosa birra in solitudine ha lasciato brutte sequele su @pbersani. Un altro che impartisce ordini a… - angela_giuri : RT @ohanarifugio: ?????? LILO E STITCH: AD OGGI NESSUNO LI VUOLE. VI PREGO RENDIAMO VIRALE QUESTO POST ?????? ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsap… - SiVisPacem1970 : #Bersani vuole che la #Meloni giuri sulla costituzione dopo che il #pd e #Leu negli ultimi anni mancava solo che ci… - Soter97 : RT @Soter97: giuri vuole avere sempre ragione economia è troppo arida psicologia è futtuta i capu storia e filosofia è troppo comunista bio… -

Porta di Mare

"Papà,uccidermi ", aveva chiesto Allyson a suo padre come emerge dalla registrazione della ... Nei primi giorni di agosto, un grandella contea di Shelby si è appellato alla legge dello ...Trump e Fbi ai ferri corti Trumpche siano resi pubblici i termini del mandato all'origine ... l'ex 'sindaco sceriffo' di New York, è comparso davanti a un Gran: è indagato per le pressioni ... INCREDIBILE - Pippi Mellone indice un vertice di maggioranza. E c'è un "buon" motivo per farlo: LE TRE VIE