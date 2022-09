Bonus 200 euro agli Autonomi dopo il 20 settembre, senza click day (Di venerdì 9 settembre 2022) 33 del DL 50/2022), attualmente al vaglio della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emersi nuovi dettagli sulla somma una tantum. In particolare, l'ADEPP ha reso ... Leggi su pmi (Di venerdì 9 settembre 2022) 33 del DL 50/2022), attualmente al vo della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono emersi nuovi dettsulla somma una tantum. In particolare, l'ADEPP ha reso ...

PaleolitiKa : Bonus 200 euro previsto per pensionati e lavoratori dipendenti... - palermo24h : Bonus 200 euro per autonomi e partite Iva il 15 settembre - CAFACLI : ?? #Bonus200euro partite Iva: attesa su ok definitivo. Click day previsto tra 15 e 20 settembre, ma manca ufficiali… - zazoomblog : Bonus 200€ chi può far richiesta dal 15 settembre: elenco lavoratori - #Bonus #richiesta #settembre: #elenco - PMI_it : Bonus 200 euro agli Autonomi dopo il 20 settembre, senza click day: Bonus 200 Euro: domande dopo il 20 settembre, r… -