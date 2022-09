Bayern, Nagelsmann su Coman: “Speriamo non abbia uno strappo, non ha un bell’aspetto” (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato dell’infortunio di Kingsley Coman, durante la conferenza stampa pre-Stoccarda: “Si è infortunato in allenamento e non ha un bell’aspetto. L’infortunio è muscolare, nel peggiore dei casi è uno strappo, anche se Speriamo tutti che sia solo un affaticamento. Speriamo che la situazione migliori”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico delMonaco, Julian, ha parlato dell’infortunio di Kingsley, durante la conferenza stampa pre-Stoccarda: “Si è infortunato in allenamento e non ha un. L’infortunio è muscolare, nel peggiore dei casi è uno, anche setutti che sia solo un affaticamento.che la situazione migliori”. SportFace.

FcInterNewsit : Bayern, Nagelsmann chiaro: 'Chi gioca di merd* domani, non gioca col Barça' - sportface2016 : #Bayern, #Nagelsmann su #Coman: 'Speriamo non abbia uno strappo, non ha un bell'aspetto' - YBah96 : RT @FcInterNewsit: Bayern, Nagelsmann chiaro: 'Chi gioca di merd* domani, non gioca col Barça' - pieroausilio98 : RT @FcInterNewsit: Bayern, Nagelsmann chiaro: 'Chi gioca di merd* domani, non gioca col Barça' - enricoI00 : RT @FcInterNewsit: Bayern, Nagelsmann chiaro: 'Chi gioca di merd* domani, non gioca col Barça' -