Ancora Daniel Craig che fa il detective e ancora un cast di superstar Ma cambio di location

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il cinema ci ha abituati ai grandi gialli della letteratura: Assassinio sul Nilo, Dieci piccoli indiani, insomma il murder mystery di l’Agatha Christie giostrato attorno a un gruppo ristretto di personaggi. Costretti a confrontarsi con l’evidenza che uno di loro è l’assassino, e che tutti hanno qualcosa da nascondere. Cena con delitto (in originale Knives Out), nel 2019 ha ricalcato quel peculiare format, riportando il format a un nuovo splendore (con la differenza di essere una storia originale). Di cui nessuno conosce in anticipo la trama. Leggi anche › “Cena con delitto – Knives Out”: arriva al cinema il film di Rian Johnson conSi capisce dunque come, al di là del successo del film, il sequel – Glass Onion – Knives ...

