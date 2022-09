4 concerti di Roger Waters in Italia nel 2023: le date di This Is Not A Drill a Milano e Bologna (Di venerdì 9 settembre 2022) L’annuncio è ufficiale: rivedremo Roger Waters in Italia nel 2023. Il bassista dei Pink Floyd passerà per il Belpaese con 4 date, due a Milano e due a Bologna, nel contesto del calendario di This Is Not A Drill che prevede uno show mai portato in scena dal cantautore britannico. Le date di Roger Waters in Italia nel 2023 prevedono due concerti a Milano e due a Bologna, con lo stesso format che in questo momento il bassista dei Pink Floyd sta portando in giro per il Nord America. This Is Not A Drill, secondo le parole dello stesso Roger ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) L’annuncio è ufficiale: rivedremoinnel. Il bassista dei Pink Floyd passerà per il Belpaese con 4, due ae due a, nel contesto del calendario diIs Not Ache prevede uno show mai portato in scena dal cantautore britannico. Lediinnelprevedono duee due a, con lo stesso format che in questo momento il bassista dei Pink Floyd sta portando in giro per il Nord America.Is Not A, secondo le parole dello stesso...

