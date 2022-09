Vuelta 2002 | il sigillo di Remco

(Di giovedì 8 settembre 2022) La maglia rojaEvenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) ha vinto la diciottesima tappa della 77maEspana che viaggiava, attraverso 192 chilometri, da Trujillo ai 1.166 metri dell’Alto de Piornal, arrivo inedito nella storia della corsa spagnola. Il millennial fiammingo ha preceduto di due secondi il suo rivale in classifica generale, lo spagnolo Enric Mas (Team Movisar), e l’olandese Robert Gesink (Jumbo Visma), ultimo superstite della fuga di giornata, agguantato dai duellanti a 300 metri dallo striscione d’arrivo. Evenepoel ha così puntellato il suo vantaggio in classifica generale. Mas, sempre secondo in graduatoria, è ora distanziato di 2’05” con il non ancora ventenne iberico Juan Ayuso (UAE Team Emirates), terzo a 5’14”. Quella odierna è stata una tappa all’insegna dell’anarchia tattica. Una caduta in partenza coinvolgeva Carlos Rodgriguez ...

