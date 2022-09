Usa: sparatorie a Memphis, due morti e quattro feriti (Di giovedì 8 settembre 2022) Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in una serie di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee. Lo riferisce la polizia locale. Secondo lo sceriffo della contea di Shelby, Anthony ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Due persone sono state uccise e altreferite in una serie diavvenute a, in Tennessee. Lo riferisce la polizia locale. Secondo lo sceriffo della contea di Shelby, Anthony ...

