Un posto al sole, trama 8 settembre 2022: Alberto ammonisce Niko (Di giovedì 8 settembre 2022) Un posto al sole continuerà a concedere spazio alla storyline incentrata su Niko e sulla battaglia legale che ha deciso di avviare contro Micaela. Il giovane, dopo la tragica morte di Susanna, ha capito di dover reagire al suo immenso dispiacere per garantire a Jimmy serenità e stabilità per aiutarlo ad affrontare questo grande dolore. A tal proposito, Niko, resosi conto di quanto la Cirillo possa essere destabilizzante per il bambino con i suoi atteggiamenti superficiali, le ha dichiarato guerra e ha chiesto ad Alberto di aiutarlo a gestire questa causa. Palladini non ha esitato a garantire al figlio di Giulia il proprio sostegno, ma, come segnala la trama della soap opera partenopea di giovedì 8 settembre 2022, l'avvocato esprimerà le proprie ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 settembre 2022) Unalcontinuerà a concedere spazio alla storyline incentrata sue sulla battaglia legale che ha deciso di avviare contro Micaela. Il giovane, dopo la tragica morte di Susanna, ha capito di dover reagire al suo immenso dispiacere per garantire a Jimmy serenità e stabilità per aiutarlo ad affrontare questo grande dolore. A tal proposito,, resosi conto di quanto la Cirillo possa essere destabilizzante per il bambino con i suoi atteggiamenti superficiali, le ha dichiarato guerra e ha chiesto addi aiutarlo a gestire questa causa. Palladini non ha esitato a garantire al figlio di Giulia il proprio sostegno, ma, come segnala ladella soap opera partenopea di giovedì 8, l'avvocato esprimerà le proprie ...

tavol_a : @AlekosPrete Cerca in posto al sole - lorenzhaus : RT @SoleInvitto: posto, là dove non brilla mai il sole?” Rendetevi conto: ENI, il cui azionista di maggioranza relativa è lo Stato italiano… - lisca66 : RT @HikenNoFede2: Belli come il sole con Scudetto e Coppa Italia al posto giusto, sul petto della squadra più importante d'Italia https://t… - juan19851219 : @PBurattini Io abito in un posto dove quest’inverno farà freddo e non avrò il sole ... andrò al lavoro SOLO per pag… - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole: qualcun altro rischia la vita? Un nuovo giallo da risolvere! -