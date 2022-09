Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 08:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un intervento diretto quello che ladimir Putin ha fatto al eastern economic Forum la di viktok un discorso col dito puntato contro le sanzioni che hanno colpito il suo paese che secondo il presidente russo rappresentano un tentativo di soggiogare altri paesi perché la pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero mi riferisco dice la frenesia delle sanzioni occidentali agli aggressività in TV dell’Occidente di imporre modello di comportamento da altri paesi ma privandoli di sovranità e sto giocando lì al suo volere ha detto Putin la polizia di Memphis ha annunciato di aver arrestate le vene afroamericano Ezechiele Kelly sospettato delle sparatorie venute nella città del Tennessee le autorità hanno dato l’annuncio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)dailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un intervento diretto quello che ladimir Putin ha fatto al eastern economic Forum la di viktok un discorso col dito puntato contro le sanzioni che hanno colpito il suo paese che secondo il presidente russo rappresentano un tentativo di soggiogare altri paesi perché la pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero mi riferisco dice la frenesia delle sanzioni occidentali agli aggressività in TV dell’Occidente di imporre modello di comportamento da altri paesi ma privandoli di sovranità e sto giocando lì al suo volere ha detto Putin la polizia di Memphis ha annunciato di aver arrestate le vene afroamericano Ezechiele Kelly sospettato delle sparatorie venute nella città del Tennessee le autorità hanno dato l’annuncio ...

