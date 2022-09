Ucraina: 383 bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa (Di giovedì 8 settembre 2022) dall'inizio dell'invasione russa, 383 bambini ucraini sono rimasti uccisi e 742 feriti. "Secondo gli ultimi dati aggiornati a oggi, 8 settembre, più di 1.125 bambini sono stati uccisi o feriti in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022), 383ucraini sono rimastie 742 feriti. "Secondo gli ultimi dati aggiornati a oggi, 8 settembre, più di 1.125sono statio feriti in ...

