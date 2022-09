Tiro a volo, Europei 2022: Lodde, Cassandro e Rossetti in piena lotta dopo il primo turno di qualificazione dello skeet (Di giovedì 8 settembre 2022) Il primo turno di qualificazione dello skeet maschile, agli Europei 2022 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Larnaca, regala buone sensazioni ai colori azzurri. Luigi Lodde, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti sono in piena corsa per provare, domani, ad accedere alle semifinali e poi alla finalissima del concorso che mette in palio tre medaglie continentali e due pass verso Parigi 2024. A guidare il gruppone sulle pedane cipriote è l’insieme formato, a quota 74/75, dal britannico Ben Llewellin, dall’ucraino Mikola Milchev, dal francese Eric Delaunay, dal danese Jesper Hansen, dal cipriota Stefan Nilsson e dal cipriota Georgios Achilleos. Alle loro spalle però ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildimaschile, aglidi, in corso di svolgimento a Larnaca, regala buone sensazioni ai colori azzurri. Luigi, Tammaroe Gabrielesono incorsa per provare, domani, ad accedere alle semifinali e poi alla finalissima del concorso che mette in palio tre medaglie continentali e due pass verso Parigi 2024. A guidare il gruppone sulle pedane cipriote è l’insieme formato, a quota 74/75, dal britannico Ben Llewellin, dall’ucraino Mikola Milchev, dal francese Eric Delaunay, dal danese Jesper Hansen, dal cipriota Stefan Nilsson e dal cipriota Georgios Achilleos. Alle loro spalle però ...

