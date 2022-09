Tamberi e la vittoria in Diamond League | “Non sono appagato | ho voglia di vincere ancora”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Ho dormito poco, mi capita sempre dopo una gara importante: l’adrenalina era a mille, il cervello a 3000, quando ti carichi in quel modo fai fatica a tornare subito a regimi normali”. È dolce il risveglio di Gianmarcoa Zurigo: un altro diamante sul comodino e la meritata tranquillità di chi ha ribadito – ce ne fossebisogno – il ruolo di indiscusso showman dell’atletica mondiale. La piazza impazzita per i suoi salti, i selfie, gli autografi, gli applausi durante la festa che lo incoronava campione,tra le immagini che rimarranno impresse della finale della Wandanell’evento cittadino che apriva il meeting Weltklasse. Insieme al tenerissimo bacio con sua moglie Chiara Bontempi, dinanzi alla quale si è inginocchiato, quasi la cerimonia di giovedì scorso a Pesaro non ...