Sky presenta Graham Potter a un passo dal Chelsea: laureato in scienze sociali, adora Dostoevskij (Di giovedì 8 settembre 2022) Con tutta probabilità, sarà Graham Potter del Brighton a sostituire Tuchel sulla panchina del Chelsea. Sky lo presenta, rivelando sul sito ufficiale alcune curiosità sul tecnico soprannominato «il Mago» per il suo cognome, lo stesso di Harry il fortunato maghetto della Rowling. La gavetta l’ha fatta in Svezia poi la fama è arrivata al Brighton. Nel merito, Sky scrive che «nelle ultime tre stagioni ha condotto la squadra ad altrettante salvezze, con il 9° posto record dello scorso campionato. In queste prime giornate ha iniziato con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta: quarta piazza in classifica con 13 punti, unica intrusa tra le big d’Inghilterra nelle prime 7 posizioni». È uno specialista nel valorizzare i calciatori. «In questi anni Potter ha valorizzato tantissimi giocatori, venduti poi a cifre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Con tutta probabilità, saràdel Brighton a sostituire Tuchel sulla panchina del. Sky lo, rivelando sul sito ufficiale alcune curiosità sul tecnico soprannominato «il Mago» per il suo cognome, lo stesso di Harry il fortunato maghetto della Rowling. La gavetta l’ha fatta in Svezia poi la fama è arrivata al Brighton. Nel merito, Sky scrive che «nelle ultime tre stagioni ha condotto la squadra ad altrettante salvezze, con il 9° posto record dello scorso campionato. In queste prime giornate ha iniziato con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta: quarta piazza in classifica con 13 punti, unica intrusa tra le big d’Inghilterra nelle prime 7 posizioni». È uno specialista nel valorizzare i calciatori. «In questi anniha valorizzato tantissimi giocatori, venduti poi a cifre ...

