No Vax, filo Putin e anti Draghi. "Ecco perché lascio la Lega". Parla Raffaele Volpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole calibrate con precisione, il dispiacere cesellato in ragionamenti che devono essere stati ripensati molte volte, in questi ultimi giorni. Ma la scelta è netta, irrevocabile. “Lasc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole calibrate con precisione, il dispiacere cesellato in ragionamenti che devono essere stati ripensati molte volte, in questi ultimi giorni. Ma la scelta è netta, irrevocabile. “Lasc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

PaoloBorg : RT @sayaddhina: @freedomnopass @PaoloBorg vabbè, filo putler e beota no vax: enplein! - sayaddhina : @freedomnopass @PaoloBorg vabbè, filo putler e beota no vax: enplein! - AnonHarold : @MarcoRizzoPC Persino la Meloni ha smesso di pubblicare delle cagate di questo calibro e ha capito che i voti di qu… - RosiPolimeni : RT @Cris_quella: Leggere una no vax, ovviamente filo puttiniana e Italexit, scrivere di economia, è un’esperienza psicadelica ?????? https://t… - Cris_quella : Leggere una no vax, ovviamente filo puttiniana e Italexit, scrivere di economia, è un’esperienza psicadelica ?????? -