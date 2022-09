Mercato del Capo, cenni storici e curiosità (Di giovedì 8 settembre 2022) riassunti in breve.Il Capo è uno dei mercati di Palermo, formatosi in età musulmana, abitato dagli Schiavoni, i pirati commercianti di schiavi. Il Mercato si estende lungo le via Carini e Beati Paoli, la via Cappuccinelle e la via di S. Agostino. Uno degli ingressi principali e vicino al Palazzo di Giustizia, Porta Carini. Il Mercato del Capo è molto conosciuto, come il Mercato di Ballarò. La particolarità di questo Mercato, sono le strette vie dove si trovano le bancarelle, infatti esso diventa quasi impraticabile poiché le persone si fermano ad osservare e comprare. Il Mercato è conosciuto per la particolare vendita della carne e dei pesci, distesi su banchi di ghiaccio, illuminati da grandi lampade e bagnati spesso per esaltarne la bellezza. Ovviamente troviamo ... Leggi su vivendopalermo.news (Di giovedì 8 settembre 2022) riassunti in breve.Ilè uno dei mercati di Palermo, formatosi in età musulmana, abitato dagli Schiavoni, i pirati commercianti di schiavi. Ilsi estende lungo le via Carini e Beati Paoli, la via Cappuccinelle e la via di S. Agostino. Uno degli ingressi principali e vicino al Palazzo di Giustizia, Porta Carini. Ildelè molto conosciuto, come ildi Ballarò. La particolarità di questo, sono le strette vie dove si trovano le bancarelle, infatti esso diventa quasi impraticabile poiché le persone si fermano ad osservare e comprare. Ilè conosciuto per la particolare vendita della carne e dei pesci, distesi su banchi di ghiaccio, illuminati da grandi lampade e bagnati spesso per esaltarne la bellezza. Ovviamente troviamo ...

