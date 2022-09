(Di giovedì 8 settembre 2022)insu. La polizia della città del Tennessee sta ricercando Ezekiel Kelly, un 19enne considerato autore di almeno due sparatorie nella città a bordo di un’auto Nissan Infiniti o un suv grigio metallizzato Toyota. Nella prima, a una pompa di benzina, è rimasta ferita una donna che è stata subito portata in ospedale. Sul suo account Twitter la polizia ha pubblicato la foto dell’uomo ricercato. Kelly ha raccontato sul social di aver fatto fuoco su cinque persone, probabilmente. Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio, pochi minuti dopo una donna è rimasta ferita. La polizia ha chiesto ai cittadini di restare al riparo. Almeno una delle sparatorie, dice la polizia di, è stata trasmessa in ...

Almeno 6 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi del Methodist North Hospital di Memphis, in Tennessee. La polizia è intervenuta poco dopo la mezzanotte quando due pattuglie hanno trovato le sei vittime 'tutte ... Memphis, sparatoria in diretta su Facebook: «2 morti, le vittime scelte a caso» – Il video