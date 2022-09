Marco Columbro e la triste rivelazione: “Non ho più voglia..” (Di giovedì 8 settembre 2022) Marco Columbro e la confessione davvero molto triste che lascia il pubblico senza parole: ecco la dichiarazione Uno dei conduttori che insieme a Lorella Cuccarini ha cambiato il modo di fare televisione in Italia formando una delle coppie più belle e apprezzate dal pubblico è proprio lui, Marco Columbro. Insieme hanno condotto diversi programmi televisivi come Paperissima, Buona Domenica e la maratona Trenta ore per la vita oltre la sua esperienza come attore in Caro Maestro. Di recente ha fatto una rivelazione davvero molto triste che ha scosso il mondo dello spettacolo. curiosità sull’attore e conduttore (foto web)Dopo aver conseguito la laure in Psicologia all’Università di Ferrara, comincia a lavorare in diverse compagnie teatrali tra le quali la ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 8 settembre 2022)e la confessione davvero moltoche lascia il pubblico senza parole: ecco la dichiarazione Uno dei conduttori che insieme a Lorella Cuccarini ha cambiato il modo di fare televisione in Italia formando una delle coppie più belle e apprezzate dal pubblico è proprio lui,. Insieme hanno condotto diversi programmi televisivi come Paperissima, Buona Domenica e la maratona Trenta ore per la vita oltre la sua esperienza come attore in Caro Maestro. Di recente ha fatto unadavvero moltoche ha scosso il mondo dello spettacolo. curiosità sull’attore e conduttore (foto web)Dopo aver conseguito la laure in Psicologia all’Università di Ferrara, comincia a lavorare in diverse compagnie teatrali tra le quali la ...

infoitcultura : Marco Columbro e Lorella Cuccarini di nuovo insieme/ 'Io e te è come se fossimo - infoitcultura : Marco Columbro: “Perché non ho più voglia di fare televisione” - infoitcultura : Marco Columbro: Mi andrebbe bene qualunque ruolo, ma non ho più voglia di fare televisione - infoitcultura : Marco Columbro, 'una pagina del destino che si è chiusa': la toccante rivelazione - infoitcultura : Marco Columbro: 'Ecco perché ho lasciato la tv' -