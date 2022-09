L'ultima follia di Travaglio: cosa faranno Renzi e Calenda con la Meloni, scenario choc (Di giovedì 8 settembre 2022) C'è un piano nelle menti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ringalluzziti dai sondaggi che li danno più in alto del previsto, il leader di Italia Viva e quello di Azione punterebbero a un governo di centrodestra allargato al Terzo Polo nel caso in cui alla coalizione di Giorgia Meloni mancassero i numeri certi al Senato. A svelare quella che per ora è solo una suggestione, ci pensa Il Fatto Quotidiano riportando l'affermazione di Calenda: "Serve un governo di unità nazionale, anche con Meloni". Più nel dettaglio, si legge sulle colonne del giornale diretto da Travaglio, i due sperano di sostituire Forza Italia, nel caso Berlusconi facesse mancare l'appoggio a Giorgia. "Un suggerimento" per "imparare", dice Calenda. Ma le strampalate teorie non finiscono qui. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) C'è un piano nelle menti di Matteoe Carlo. Ringalluzziti dai sondaggi che li danno più in alto del previsto, il leader di Italia Viva e quello di Azione punterebbero a un governo di centrodestra allargato al Terzo Polo nel caso in cui alla coalizione di Giorgiamancassero i numeri certi al Senato. A svelare quella che per ora è solo una suggestione, ci pensa Il Fatto Quotidiano riportando l'affermazione di: "Serve un governo di unità nazionale, anche con". Più nel dettaglio, si legge sulle colonne del giornale diretto da, i due sperano di sostituire Forza Italia, nel caso Berlusconi facesse mancare l'appoggio a Giorgia. "Un suggerimento" per "imparare", dice. Ma le strampalate teorie non finiscono qui. ...

