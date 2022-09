Luce e gas, si va verso rateizzazioni a 6 mesi per le imprese (Di giovedì 8 settembre 2022) Come da volontà di Mario Draghi, con l’appoggio fra gli altri di Giorgia Meloni, non ci sarà alcuno scostamento di bilancio per il decreto in soccorso di famiglie e imprese contro il caro bollette, ma una stanziamento da 12/13 miliardi che servirà, innanzitutto, a predisporre un piano di rateizzazione delle bollette per le imprese italiane. Garanzia Sace? A quanto apprende l’Adnkronos, il governo – nel nuovo dl aiuti il cui ammontare verrà definito nel Consiglio di oggi – dovrebbe introdurre la rateizzazione delle bollette per sostenere le imprese alle prese con i rincari per un periodo di sei mesi. Per compensare i mancati incassi temporanei delle società produttrici, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con le garanzie Sace. Credito d’imposta Le stesse fonti confermano che nel provvedimento – che dovrebbe ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 settembre 2022) Come da volontà di Mario Draghi, con l’appoggio fra gli altri di Giorgia Meloni, non ci sarà alcuno scostamento di bilancio per il decreto in soccorso di famiglie econtro il caro bollette, ma una stanziamento da 12/13 miliardi che servirà, innanzitutto, a predisporre un piano di rateizzazione delle bollette per leitaliane. Garanzia Sace? A quanto apprende l’Adnkronos, il governo – nel nuovo dl aiuti il cui ammontare verrà definito nel Consiglio di oggi – dovrebbe introdurre la rateizzazione delle bollette per sostenere lealle prese con i rincari per un periodo di sei. Per compensare i mancati incassi temporanei delle società produttrici, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con le garanzie Sace. Credito d’imposta Le stesse fonti confermano che nel provvedimento – che dovrebbe ...

