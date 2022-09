La resa di Letta (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario dem è così a disagio con la democrazia che si è arreso prima delle urne. Ora può delegittimare l’avversario e dire agli italiani: noi vi avevamo avvertiti. Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario dem è così a disagio con la democrazia che si è arreso prima delle urne. Ora può delegittimare l’avversario e dire agli italiani: noi vi avevamo avvertiti.

