Kia, le batterie delle auto elettriche dismesse diventeranno sistemi di accumulo per Smart Grid (Di giovedì 8 settembre 2022) La rete di concessionari Kia in Germania raccoglierà le batterie non più in perfette condizioni e quelle delle auto rottamate, per renderle parte di sistemi di accumulo di energia solare. Le batterie potranno avere così una seconda vita....

