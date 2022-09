Il red carpet di Venezia 79: i look più belli (e non) dell’ottava serata (Di giovedì 8 settembre 2022) Siamo arrivati all’ottava serata di Venezia 79, la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con l’ottavo red carpet. Ah, quanto queste sere ci stanno facendo sognare con questo scintillio di abiti, gioielli, lustrini e stelle che sfilano su questo red carpet. Ma come ogni red carpet che si rispetti ci sono gioie e dolori. Up & down. E qualche apparizione ben assortita anche l’ottava giornata ce l’ha regalata. In occasione della première del film The Son, arriva Vanessa Kirby e spiazza tutti con un meraviglioso Valentino Couture, e al suo fianco la co-protagonista del film Laura Dern. Ma non facciamo spoiler, please. Ma anche Hugh Jackman, l’attrice Ana de Armas per il film Blonde di Andrew Dominik nelle vesti dell’eccellenza Marylin Monroe. Tra le apparizioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Siamo arrivati all’ottavadi79, la 79esima edizione della Mostra del Cinema di, con l’ottavo red. Ah, quanto queste sere ci stanno facendo sognare con questo scintillio di abiti, gioielli, lustrini e stelle che sfilano su questo red. Ma come ogni redche si rispetti ci sono gioie e dolori. Up & down. E qualche apparizione ben assortita anche l’ottava giornata ce l’ha regalata. In occasione della première del film The Son, arriva Vanessa Kirby e spiazza tutti con un meraviglioso Valentino Couture, e al suo fianco la co-protagonista del film Laura Dern. Ma non facciamo spoiler, please. Ma anche Hugh Jackman, l’attrice Ana de Armas per il film Blonde di Andrew Dominik nelle vesti dell’eccellenza Marylin Monroe. Tra le apparizioni ...

