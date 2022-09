Il leghista Volpi lascia e attacca | «Dal partito ammiccamenti ai No vax | perché ambigui sull’Ucraina?»

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 settembre 2022) Raffaele, già presidente del Copasir ed ex sottosegretario alla Difesa, annuncia l’addio alla Lega «dopo trent’anni». Lo fa in un’intervista rita al Foglio in cui dice che ha scelto di farlo ora «voglio togliere qualsiasi equivoco su mie eventuali aspettative derivanti dal voto del 25 settembre». Rimasto fuori dalle liste della Lega,spiega: «La mia è una decisione sofferta ma che deriva da un disagio, che peraltro so non solo mio, che da un po’ provo ma che per lealtà e rispetto per la comunità che mi ha accompagnato per tanti anni non ho fino ad ora espresso». Il disagio risale, in particolare, alla fase del lockdown: «Da bresciano ho vissuto il Covid nel suo epicentro. perdendo anche alcuni amici. Ho sostenuto i provvedimenti difficili e a volte impopolari ma che ho ritenuto utili per ...