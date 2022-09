GF VIP | “Norme rigide” | brutte notizie per i concorrenti | per loro si mette male

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 settembre 2022) Le ultime dichiarazioni sul GF VIP rivelano una novità sconcertante. Cambierà tutto e non ci sarà modo di evitarlo: ecco cosa succederà GF VIP (Youtube)Il reality più spiato d’Italia sta per tornare. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono pronti: il GF VIP non si farà attendere ancora molto. Dopo l’edizione scorsa, vinta da Jessica Selassié, la redazione si è impegnata nel comporre un cast interessante ed equilibrato, che permetta al pubblico di affezionarsi alle storie e alle vicende personali. Proprio nelle ultime ore, però, Alfonso Signorini ha dichiarato ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sta davvero per cambiare tutto e per gli inquilini della casa del GF VIP non sembra esserci via d’uscita: ecco cosa sta succedendo. GF VIP, il reality si adatta alla realtà GF VIP (Youtube)Il Grande Fratello VIP sta per tornare con grandi sorprese e ...