Gen Iacono | «Polveriera Iraq»

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 settembre 2022) L'è sempre più dilaniato dalla contesa inter-sciita tra il leader Moqtada al Sadr, vincitore alle ultime elezioni, e i partiti armati filo-iraniani, sconfitti alle urne ma da anni parte del sistema egemonico iracheno. Alcune fonti puntano il dito sui membri delle milizie jihadiste sciite filo-iraniane, ostili proprio ai sadristi, che hanno strappato e dato alle fiamme i simboli dell'influenza iraniana inscatenando gli scontri armati di piazza che hanno provocato almeno 31 morti tra i manifestanti e 400 feriti. I manifestanti fedeli a Muqtada al-Sadr si erano precipitati nei sontuosi saloni e nelle sale marmoree e nella piscina del palazzi del governo in segno di rivolta. Della situazione irachena ne parliamo con il Generale Maurizioche inha addestrato le truppe locali cosi come fatto in ...