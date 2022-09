È morta la regina Elisabetta, tutti i figli al suo capezzale. Carlo: “Un grande dolore”. Spunta un arcobaleno nel cielo a Buckingham Palace (Di giovedì 8 settembre 2022) La Bbc ha fatto seguire l'annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell'inno God Save the Queen Leggi su lastampa (Di giovedì 8 settembre 2022) La Bbc ha fatto seguire l'annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell'inno God Save the Queen

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - repubblica : ???? La Regina Elisabetta è morta: l'annuncio di Buckingham Palace - ciaktelesud : Morta Regina Elisabetta II, il mondo piange la sua scomparsa #Attualità #ElisabettaII #morte #ReCarlo #Regina - _fineline28_ : RT @Guess_We_Should: 'Zio zio dov'eri quando è morta la Regina?' 'Ero in sessione a casa a memare su twitter tesoro' 'E come stavi?' 'Conte… -