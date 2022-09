Clan Mallardo | “Armanduccio 29” torna in libertà

(Di giovedì 8 settembre 2022) Era stato arrestato lo scorso mese perché accusato di aver commesso un’estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un carabiniere: Armando Palma, alias “29”, 51enne di Giugliano già condannato in passato per associazione di stampo mafioso, riin. Ad aprire le porte del penitenziario di Santa Maria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tutti iblasonati di Napoli, a partire dai Licciardi, dai, dai Contini, hanno i loro confidenti e sperano di avere una sorta di immunità, agevolazioni e trattamenti di favore. Ma - ...GIUGLIANO. L'indagine che pochi giorni fa ha portato all'arresto per estorsione del ras Armando Palma (nella foto), esponente di spicco del, sfodera un importante colpo di scena. Dalla lettura degli atti dell'inchiesta emerge infatti che la tangente "della tranquillità" non sarebbe stata imposta a un "semplice" imprenditore, ...Il 22 febbraio 2022, il Nucleo Investigativo ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 indagati, legati al clan DI ...Il Ten. Col. Antonio Bagarolo lascia il Comando del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, trasferito a Roma presterà ...