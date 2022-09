Calcio | Conference League | Fiorentina-Rfs Riga 1-1**

(Di giovedì 8 settembre 2022) Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra lae Rfsnel match valido per la prima giornata del gruppo A didisputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa con Barak al 56' risponde Ilic al 74'. Nell'altro incontro del girone vittoria per 4-0 in trasferta dei turchi del Basaksehir sul campo degli scozzesi dell'Hearts.

