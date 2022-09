Batistuta: «A Roma trattato come un re, gli sforzi sono valsi la pene» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ex bomber argentino Batistuta ha parlato degli anni vissuti con la maglia della Roma Gabriel Omar Batistuta, storico ex attaccante argentino, ai microfoni di Rai 2 nel corso della Partita del Cuore ha parlato degli anni vissuti con la Roma. LE PAROLE – «A Roma sono stato trattato come un re. Tutti gli sforzi ne sono valsi la pena. Esperienza indimenticabile. Due anni bellissimi. Ci ho lasciato tanti amici. Ci torno spesso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ex bomber argentinoha parlato degli anni vissuti con la maglia dellaGabriel Omar, storico ex attaccante argentino, ai microfoni di Rai 2 nel corso della Partita del Cuore ha parlato degli anni vissuti con la. LE PAROLE – «Astatoun re. Tutti glinela pena. Esperienza indimenticabile. Due anni bellissimi. Ci ho lasciato tanti amici. Ci torno spesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

