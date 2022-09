Bambino con occhi azzurri naturali, capelli bianchi e una “saetta” sul viso diventa virale (Di giovedì 8 settembre 2022) Questo Bambino ha attirato l’attenzione in tutto il mondo per le sue caratteristiche naturali. Le persone lo chiamano “angelo” per via del suo aspetto. Un Bambino africano ha fatto impazzire internet a causa delle sue caratteristiche. Non sappiamo come si chiami né altre informazioni su di lui, ma siamo rimasti decisamente tutti molto colpiti. TikTokAnche se non sanno come si chiama o quanti anni ha, le persone sono rimaste incantate dalla sua bellezza. Il Bambino di colore ha occhi azzurri naturali e vivaci, capaci di colpire chiunque lo guardi. Inoltre, ha una macchia di capelli bianchi proprio al centro della testa e sul davanti che sembra diffondersi al viso per via di una cicatrice a forma di ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 8 settembre 2022) Questoha attirato l’attenzione in tutto il mondo per le sue caratteristiche. Le persone lo chiamano “angelo” per via del suo aspetto. Unafricano ha fatto impazzire internet a causa delle sue caratteristiche. Non sappiamo come si chiami né altre informazioni su di lui, ma siamo rimasti decisamente tutti molto colpiti. TikTokAnche se non sanno come si chiama o quanti anni ha, le persone sono rimaste incantate dalla sua bellezza. Ildi colore hae vivaci, capaci di colpire chiunque lo guardi. Inoltre, ha una macchia diproprio al centro della testa e sul davanti che sembra diffondersi alper via di una cicatrice a forma di ...

mirkocalemme : Antoine, il bambino francese di 9 anni costretto a togliere la maglia azzurra durante la gara con la #Fiorentina, è… - CarloVerdelli : A parte gli ucraini (120 mila), i rifugiati in Italia sono meno di 200 mila. CREDO che nella morra cinese della des… - Tommasocerno : Le ricette Ue sul caro bollette e i pistolotti del governo sui termosifoni mentre il Paese è sul baratro sono le cl… - Giakka : RT @lerbobuono: 'Fa caldo qui' esclamò l'ufficiale di controllo appena entrò in casa. 'Sì' disse il bambino 'ma, come vede, i caloriferi so… - francom1505 : RT @maxkite666: @confundustria O un ragazzino/bambino che deve stare alla scrivania fermo a fare i compiti. Io ricordo le dita fredde e ric… -