A suor Maria De Coppi, una preghiera (Di giovedì 8 settembre 2022) Sì, va bene, la campagna elettorale. E la guerra in Ucraina, la crisi energetica, le fabbriche che esplodono, la Champions League e perfino Berrettini e Sinner. Ma io, ogni volta che un missionario comboniano resta vittima di un agguato, vedo le altre notizie scolorire e disfarsi come se si vergognassero, finché resta solo quella. Ieri è toccato a suor Maria De Coppi, ottantadue anni, della missione di Chipene in Mozambico, per mano di un commando jihadista che ha fatto irruzione nella comunità mirando a compiere una strage. Ai Comboniani devo una buona metà dei sacramenti che mi sono stati amministrati, quindi sarò di parte quanto volete; credo però che sui quotidiani e online, fra un’intervista all’influencer e un video divertente, debba trovare ogni giorno un po’ più spazio la notizia straordinaria che qualcuno prende, parte e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) Sì, va bene, la campagna elettorale. E la guerra in Ucraina, la crisi energetica, le fabbriche che esplodono, la Champions League e perfino Berrettini e Sinner. Ma io, ogni volta che un missionario comboniano resta vittima di un agguato, vedo le altre notizie scolorire e disfarsi come se si vergognassero, finché resta solo quella. Ieri è toccato aDe, ottantadue anni, della missione di Chipene in Mozambico, per mano di un commando jihadista che ha fatto irruzione nella comunità mirando a compiere una strage. Ai Comboniani devo una buona metà dei sacramenti che mi sono stati amministrati, quindi sarò di parte quanto volete; credo però che sui quotidiani e online, fra un’intervista all’influencer e un video divertente, debba trovare ogni giorno un po’ più spazio la notizia straordinaria che qualcuno prende, parte e ...

marcobardazzi : Siamo distratti da tutto, figurati se ci interessa cosa succede in #Mozambico. Eppure vicende come l’uccisione ieri… - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana in un attentato in Mozambico. Colpita da un proiettile alla testa nella comunità combonia… - santegidionews : Grande dolore per la morte di Suor Maria De Coppi, uccisa nell'attacco alla missione comboniana di Chipene. Non dim… - AntonellaNapoli : Suor Maria aeva 83 anni, 59 vissuti in #Mozambico dove aveva trascorso l’esistenza a fare del bene. È stata uccisa… - damianatua : RT @CMarziane: SATANA HA LA BASE NEGLI USA E DOVE ARRIVA SI APRE L'INFERNO. VOGLIO RECITARE UNA PREGHIERA AGLI ANGELI COME SUOR MARIA DE CO… -