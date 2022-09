Verso i lockdown produttivi: quali settori rischiano di più? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre in Occidente avanza la crisi energetica, l’ombra della possibilità di lockdown produttivi in Italia prende forma. La crisi del gas e dei prezzi dell’energia elettrica continua a mordere e soprattutto dalla Germania arrivano segnali sul fatto che possibili chiusure industriali si renderanno necessarie qualora le alte bollette continuassero a colpire. Il rischio, che su queste colonne paventavamo già InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre in Occidente avanza la crisi energetica, l’ombra della possibilità diin Italia prende forma. La crisi del gas e dei prezzi dell’energia elettrica continua a mordere e soprattutto dalla Germania arrivano segnali sul fatto che possibili chiusure industriali si renderanno necessarie qualora le alte bollette continuassero a colpire. Il rischio, che su queste colonne paventavamo già InsideOver.

