Venezia 79 | Casey Affleck | conferenza Dreamin’ Wild con Zooey Deschanel e Beau Bridges

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema di2022 ecco lastampa del filmcon il regista Bill Pohlad e i protagonistiÈ stato presentato questa mattina, nella sezione Fuori Concorso della 79ª Mostra del Cinema di, diretto da Bill Pohlad. Inerano presenti, oltre al regista, anche gli attoriche hanno parlato di quanto sia stato emozionante per loro essere in contatto con la famiglia Emerson, in particolare con ...

Affleck è alla Mostra del cinema di Venezia a presentare Dreamin Wild di Bill Pohland, fuori concorso. Dice che ha usato i suoi "fallimenti più personali" per dare vita al protagonista del film, sul grande schermo con 'Dreamin' Wild' - fuori concorso oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Nei panni del protagonista Donnie, c'è Casey Affleck, che ha potuto incontrare il vero Donnie. "Ho sperimentato la mia parte di fallimenti. Speranze infrante e sogni crollati. Sono stato in tanti film che sembravano successi e poi non è stato così."