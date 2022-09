Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione un Buonasera dalla vita essere in primo piano andiamo ablativo sto che il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale nel quadro caratterizzato da soluzioni adottate nei confronti di Mosca il numero uno del Cremlino come ripristino i media sostiene che l’inflazione in Russia è in calo mentre è in aumento nei paesi occidentali nella sua accusa Putin a sostegno delle sanzioni contro mosca per invasione dell’Ucraina sono una minaccia per il mondo intero mi riferisco a incalzata l’entusiasmo dell’Occidente i suoi tentativi aggressivi di costringere altri paesi per il suo modello di comportamento di derubarli della loro sovranità imporre loro la sua volontà per Putin e quindi la Russia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione un Buonasera dalla vita essere in primo piano andiamo ablativo sto che il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale nel quadro caratterizzato da soluzioni adottate nei confronti di Mosca il numero uno del Cremlino come ripristino i media sostiene che l’inflazione in Russia è in calo mentre è in aumento nei paesi occidentali nella sua accusa Putin a sostegno delle sanzioni contro mosca per invasione dell’Ucraina sono una minaccia per il mondo intero mi riferisco a incalzata l’entusiasmo dell’Occidente i suoi tentativi aggressivi di costringere altri paesi per il suo modello di comportamento di derubarli della loro sovranità imporre loro la sua volontà per Putin e quindi la Russia ...

