Ultime Notizie – Morto Peter Straub, autore dark di 'Ghost Story' e 'Il talismano' con King (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo scrittore statunitense Peter Straub, autore celebrato, influente e di successo di horror, dark fantasy e thriller psicologici, noto anche per due best seller scritti a quattro mani con Stephen King, è Morto all'età di 79 anni il 4 settembre dopo una lunga malattia. E' stata la figlia Emma Straub, anche lei autrice di best seller di narrativa, a condividere solo oggi la notizia della scomparsa su Instagram. Tramite Twitter è arrivato il cordoglio di Stephen King, il maestro dell'horror all'americana: "È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario talento, Peter Straub, è Morto. Lavorare con lui è stata una delle grandi gioie della mia vita ..."

