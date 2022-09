Tinto Brass | la moglie Caterina Varzi rivela | “A me il sesso non interessava | con me è diventato più pudico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “con me èpiù composto e”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere,racconta gli anni passati con il marito, ovvero il maestro del cinema erotico italiano. Avvocata psicanalista con un passato da ricercatrice universitariaha ricordato gli inizi della loro relazione: “Io erigevo muri, tentavo fughe e difese, gli dicevo che ila me non importava ed era la verità. Ma più glielo dicevo più lui si avvicinava e mi cercava, mi esplorava. Nel 2007 il primo incontro. Lui 74enne e lei 28 anni di meno. “Facevo l’avvocata per conto di una società di produzione cinematografica interessata a fare un documentario sulla sua vita”. La, tra l’altro, aveva subito pensato che non fosse ...