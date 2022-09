Piano riscaldamento 2022: termosifoni a 19° e per meno ore. Le regole (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con la pubblicazione del Piano riscaldamento 2022 del Ministero della transizione ecologica, entra nel vivo la stagione del risparmio gas ed energia messo in piedi dal governo. Un tentativo di arginare l’impennata del prezzo del gas naturale e la crisi delle forniture, che stravolgerà la stagione autunnale e le abitudini quotidiane dei cittadini. Il Mite, capitanato dal ministro Cingolani, ha infatti pubblicato il Regolamento per “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Il provvedimento coinvolge non sono gli edifici pubblici, ma anche case e condomini, e prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con la pubblicazione deldel Ministero della transizione ecologica, entra nel vivo la stagione del risparmio gas ed energia messo in piedi dal governo. Un tentativo di arginare l’impennata del prezzo del gas naturale e la crisi delle forniture, che stravolgerà la stagione autunnale e le abitudini quotidiane dei cittadini. Il Mite, capitanato dal ministro Cingolani, ha infatti pubblicato il Regolamento per “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Il provvedimento coinvolge non sono gli edifici pubblici, ma anche case e condomini, e prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per ilmediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di ...

