'Ndrangheta, nella villa confiscata al boss vivevano... moglie e figlio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Portato a termine questa mattina, da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino), lo sgombero di una villa confiscata alla criminalità organizzata a San Giusto Canavese . Si tratta di un’abitazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 settembre 2022) Portato a termine questa mattina, da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino), lo sgombero di unaalla criminalità organizzata a San Giusto Canavese . Si tratta di un’abitazione...

rep_torino : 'Ndrangheta in Piemonte, moglie e figlio del boss abitavano ancora nella villa confiscata 10 anni fa [di Carlotta R… - rep_torino : 'Ndrangheta in Piemonte, moglie e figlio del boss abitavano ancora nella villa confiscata 10 anni fa [di Carlotta R… - rep_torino : 'Ndrangheta in Piemonte, moglie e figlio del boss abitavano ancora nella villa confiscata 10 anni fa [aggiornamento… - mpiacenonaver1 : Ronzulli... Raccontare agli italiani che c' è solo la destra nella nostra coalizione è ingiusto.. Vero... C' è la d… - giangio87 : Mi chiedo cosa avessero scritto ai tempi dei social per andare a giocare una partita a Reggio Calabria nella guerra… -