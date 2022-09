La partita del Cuore 2022: le squadre e i giocatori (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Nazionale Cantanti e Charity Team Questa sera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21.15 dallo stadio di Monza va in scena in diretta su Rai 2 la partita del Cuore, il tradizionale appuntamento benefico giunto alla 31esima edizione. Si sfideranno la Nazionale Cantanti e il Carity Team. Tanti i personaggi famosi che scenderanno in campo. La serata è condotta da Simona Ventura, mentre la telecronaca del match è affidata ad Alberto Rimedio, voce della Nazionale, e Lele Adani. Di seguito le squadre e i giocatori. squadre e giocatori Allo stadio di Monza si affronteranno la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Nazionale Cantanti e Charity Team Questa sera, mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15 dallo stadio di Monza va in scena in diretta su Rai 2 ladel, il tradizionale appuntamento benefico giunto alla 31esima edizione. Si sfideranno la Nazionale Cantanti e il Carity Team. Tanti i personaggi famosi che scenderanno in campo. La serata è condotta da Simona Ventura, mentre la telecronaca del match è affidata ad Alberto Rimedio, voce della Nazionale, e Lele Adani. Di seguito lee iAllo stadio di Monza si affronteranno la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo ...

