Inter-Bayern | Inzaghi pensa a Gosens

DiMarzio : .@Inter: le parole di #Calhanoglu alla vigilia della sfida contro il @FCBayern #ChampionsLeague - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter, le parole di #Inzaghi alla vigilia del match contro il @FCBayern - FcInterNewsit : ?? Torello ad Appiano alla vigilia di Inter-Bayern Monaco ???? - GiGhi50 : @agostinomela Con Pogba, Di Maria e Chiesa in campo, la Juve (nonostante Allegri) non avrebbe perso. Il Milan ha pa… - _userv : Vendo biglietto inter bayern secondo verde 60€ -

...00 Fiorentina - Juventus 1 - 1 18:00 Milan -3 - 2 20:45 Lazio - Napoli 1 - 2 CALCIO - ... - Friburgo 2 - 3 15:30 Union Berlino -M. 1 - 1 15:30 Wolfsburg - Colonia 2 - 4 15:30 VfL Bochum - ......00 Fiorentina - Juventus 1 - 1 18:00 Milan -3 - 2 20:45 Lazio - Napoli 1 - 2 CALCIO - ... - Friburgo 2 - 3 15:30 Union Berlino -M. 1 - 1 15:30 Wolfsburg - Colonia 2 - 4 15:30 VfL Bochum - ...La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo."Opportunità". È questa la parola chiave utilizzata da Simone Inzaghi per presentare il delicato esordio che attende l’Inter in Champions League dopo il pesante ko ...