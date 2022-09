Il messaggio “segreto” nel discorso di congedo di Boris Johnson

Turiddu50688647 : @YerleShannara @doktorconte @kuliscioff @jamfive_ @La7tv Basta che tocchi sul messaggio e c'è l'opzione traduci. Il… - Laver_ONE : @leliocamilleri @GiovaQuez Esattamente questo! Credo che il 'segreto del suo successo' presso un certo tipo di pubb… - fratecalmati : voi non capite lui ha fatto così perché sapeva che noi sapevamo lui ci voleva mandare questo messaggio capito tipo… - B0ARSH3AD : RT @B0ARSH3AD: mi lasciate un messaggio segreto???? - flaviaschwarz42 : @Mana_RD @Gitro77 ESATTO, visto che lei ha capito il messaggio segreto! -

Fanpage.it

NATASHA STEFANENKO: "INFANZIA VIVEVO IN UN PAESE"/ "Non potevo dire che..." 'Mamma è morta ... per Alberto Radius arriva l'emozione di ricevere un bellissimodal figlio Andrea il ...Soli: darete prova di generosità nei confronti di una persona che vi ama in. Occhio in ogni ... Manderete unsui social ma resterà senza risposta. Un messaggio segreto tra grasso e cervello controlla il nostro tessuto adiposo Adele ha vinto il suo primo Emmy per il concerto televisivo realizzato e trasmesso dalla CBS, Adele: One Night Only, e i fan si sono uniti con lei nei festeggiamenti. Tante le congratulazioni sotto al ...Giuseppe “Pino” Giordano, 76 anni il 9 ottobre, autentico self-made man della pizza si racconta: il trasloco a Varese a 15 anni, i soldi dei genitori per provare a sbarcare il lunario. E il 6 settembr ...