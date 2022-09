(Di mercoledì 7 settembre 2022) La Questura di Parigi ha annunciato di aver arrestato quattro persone per “pubblica istigazione all’odio razziale” allo stadiodesdi Parigi, durante Psg-. Non ne ha specificato la nazionalità ma Rmc Sport non ha dubbi: sono juventini. E richiama duein cui si vedono distintamente deibianconeri che fanno il versoin direzione dei parigini, per provocarli. Nel web ne abbiamo trovati due. Rmc non pubblica idi cui scrive, ma è eloquente nella loro descrizione: “Nei duegirati da uno spettatore presente ieri sera aldes, si vede prima molto chiaramente un saluto fascista eseguito da un tifoso italiano e poi gli ...

marcoconterio : 'Donnarumma tu sei napoletano' 'Donnarumma figlio di...' ????L'accoglienza dei tifosi della #Juventus all'ingresso… - cmdotcom : Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - _Morik92_ : Il calcio del popolo è un'espressione piena zeppa di ipocrisia, specialmente quando nel 2022 viene impedito ai tifo… - simonerOO : RT @cmdotcom: Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - napolista : I tifosi della #Juventus si divertono con gli ululati da scimmia al Parc des Princes (VIDEO) Rmc Sport: “il tifoso… -

Il video virale Un tifoso del Paris Saint - Germain ha filmato ieri sera - e messo in rete - immagini diJuventus al Parco dei Principi che fanno "saluti fascisti e buuu razzisti" , ...Sono le informazioni diffuse su Twitter dal Liverpool in vistapartita di Champions League che si giocherà allo stadio Maradona questa sera. La squadra inglese invita i suoia non girare ...La UnipolSai Briantea84 Cantù comunica l’ingaggio di Davide Schiera fino al 31 maggio 2023. Si tratta di un grande ritorno in casa biancoblù per il play punti 1.0, nato e cresciuto cestisticamente a C ...Al debutto in Champions League il City ha maltrattato il Siviglia, con uno scatenato Haaland (doppietta). Ma il club spagnolo si è preso una rivincita tutta particolare, pubblicato alcuni dati che han ...